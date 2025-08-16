Забота о себе
Врач перечислил вызывающие хронический запор продукты

Гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Андрей Констанденков посоветовал людям со склонностью к запорам отказаться от некоторых продуктов, которые вызывают проблемы с дефекацией. Блюда, которые стоит исключить из рациона, он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего Констанденков посоветовал при хронических запорах отказаться от фастфуда: бургеров, пиццы, картошки фри, наггетсов замороженных полуфабрикатов. «В них практически нет полезной для пищеварения клетчатки, и при этом содержится много консервантов, соли и жира, включая промышленные трансжиры. Фастфуд очень медленно переваривается, что в конечном итоге затрудняет опорожнение кишечника», — объяснил врач.

Кроме того, при запорах следует сократить потребление выпечки, кондитерских изделий и шоколада, особенно молочного и белого. Также людям, у которых есть проблемы с опорожнением кишечника, рекомендуется ограничить количество красного мяса. Вместо свинины, говядины и баранины Констанденков посоветовал есть курицу, индейку или крольчатину.

Доктор добавил, что при частных запорах лучше исключить из рациона белый рис, манную крупу, лапшу быстрого приготовления и вермишель из мягких сортов пшеницы. Вместо них лучше выбирать гречку, ячневую крупу, овсянку долгой варки, бурый и дикий рис, а также макароны из твердых сортов пшеницы.

Ранее диетолог Джоанна Аподака перечислила приводящие к проблемам с кишечником ежедневные привычки. Одной из них специалистка назвала недостаток клетчатки в рационе.

