65-летняя бодибилдерша рассказала о любви к 20-летним юношам

65-летняя бодибилдерша из Австралии описала, каким хочет видеть своего бойфренда. Об идеальном партнере она рассказала Need To Know.

По словам фитнес-тренера Лесли Максвелл, ее привлекают 20-летние юноши. Она объяснила, что они соответствуют ее темпу жизни. «Они энергичны, спонтанны и любят тех женщин, которые знают, чего хотят», — добавила она.

Максвелл призналась, что юноши очень волнуют ее. Ей нравится их свежий взгляд на мир и позитивность. Мужчины старшего возраста, как отмечает Максвелл, часто ленивы и предсказуемы. Они обременены проблемами и говорят только о них. Ей такое не подходит.

Женщина рассказала, что ищет себе уверенного партнера, который занимается спортом и хорошо шутит. Кроме того, ей важно, чтобы мужчина платил за нее на свиданиях и умел целоваться.

Ранее сообщалось, что 43-летняя Ширли Розмари Флинн перестала заводить отношения с ровесниками 10 лет назад и переключилась на молодых мужчин. Она объяснила, что мужчины ее возраста и старше скучны и не готовы к экспериментам в постели.

