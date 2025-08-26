Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:01, 26 августа 2025Из жизни

65-летняя бодибилдерша рассказала о любви к 20-летним юношам

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @lesleymaxwell.fitness

65-летняя бодибилдерша из Австралии описала, каким хочет видеть своего бойфренда. Об идеальном партнере она рассказала Need To Know.

По словам фитнес-тренера Лесли Максвелл, ее привлекают 20-летние юноши. Она объяснила, что они соответствуют ее темпу жизни. «Они энергичны, спонтанны и любят тех женщин, которые знают, чего хотят», — добавила она.

Максвелл призналась, что юноши очень волнуют ее. Ей нравится их свежий взгляд на мир и позитивность. Мужчины старшего возраста, как отмечает Максвелл, часто ленивы и предсказуемы. Они обременены проблемами и говорят только о них. Ей такое не подходит.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Женщина рассказала, что ищет себе уверенного партнера, который занимается спортом и хорошо шутит. Кроме того, ей важно, чтобы мужчина платил за нее на свиданиях и умел целоваться.

Ранее сообщалось, что 43-летняя Ширли Розмари Флинн перестала заводить отношения с ровесниками 10 лет назад и переключилась на молодых мужчин. Она объяснила, что мужчины ее возраста и старше скучны и не готовы к экспериментам в постели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский бизнесмен умер в аварии в Москве

    У Пугачевой подошел к концу срок действия товарного знака

    Глава РФПИ оценил ситуацию с Вуди Алленом

    ВС России поразили бивший по жителям курского приграничья расчет БПЛА

    65-летняя бодибилдерша рассказала о любви к 20-летним юношам

    Дурно воспитанные собаки довели своего хозяина до больницы

    Попавшего в смертельное ДТП бизнесмена связали с погибшей в отеле известной блогершей

    Российская тревел-блогерша описала европейских женщин фразой «мы не будем жить как они»

    Попавший в смертельную аварию бизнесмен в прошлом сбил человека и избежал наказания

    Появились подробности смертельной аварии с бизнесменом Белюскиным в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости