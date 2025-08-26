Посол Китая рассказал о конкуренции с США в сфере ИИ

Посол КНР в России Ханьхуэй: США считают Китай главным конкурентом в ИИ

США считают Китай главным стратегическим конкурентом в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее опубликовала документ под названием «Победа в гонке искусственного интеллекта: план действий Америки в области ИИ», в котором именно противоборству с Китаем уделяется особое место, напомнил дипломат. Кроме того, Соединенные Штаты начали вводить новые ограничения на экспорт новейших технологий в КНР.

«Такая узкая практика создания "маленького двора с высоким забором" только усугубляет глобальный раскол в технологической сфере и препятствует развитию и прогрессу технологий», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

Ранее Ханьхуэй назвал ИИ важнейшей стратегической технологией в мире. При этом он пожелал, чтобы эта сфера не стала полем битвы между ведущими державами.