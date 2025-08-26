В Китае назвали важнейший стратегический ресурс в мире

Посол КНР в России Ханьхуэй: ИИ стал важной стратегической технологией в мире

Искусственный интеллект (ИИ) уже стал важнейшей стратегической технологией в мире, которая влияет и на жизнь людей, и на международные отношения. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Технологии нового поколения ИИ значительно повышают способность человечества познавать и преобразовывать мир, что окажет глубокое и долгосрочное влияние на эволюцию международной политической и экономической структуры», — подчеркнул он.

При этом в Китае не считают, что ИИ должен быть новым полем битвы между ведущими державами. По словам посла, новейшие технологии должны служить своеобразным мостом для построения сообщества единой судьбы человечества. «Развитие искусственного интеллекта должно выходить за рамки узкого мышления игры с нулевой суммой», — заключил он.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Цян предложил создать международную организацию по сотрудничеству в сфере ИИ. Об этом он заявил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.