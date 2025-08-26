Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:01, 26 августа 2025Наука и техникаЭксклюзив

В Китае назвали важнейший стратегический ресурс в мире

Посол КНР в России Ханьхуэй: ИИ стал важной стратегической технологией в мире
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Искусственный интеллект (ИИ) уже стал важнейшей стратегической технологией в мире, которая влияет и на жизнь людей, и на международные отношения. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Технологии нового поколения ИИ значительно повышают способность человечества познавать и преобразовывать мир, что окажет глубокое и долгосрочное влияние на эволюцию международной политической и экономической структуры», — подчеркнул он.

При этом в Китае не считают, что ИИ должен быть новым полем битвы между ведущими державами. По словам посла, новейшие технологии должны служить своеобразным мостом для построения сообщества единой судьбы человечества. «Развитие искусственного интеллекта должно выходить за рамки узкого мышления игры с нулевой суммой», — заключил он.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Цян предложил создать международную организацию по сотрудничеству в сфере ИИ. Об этом он заявил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский бизнесмен умер в аварии в Москве

    Россиянин побывал в селах Таджикистана и объяснил неприятный запах от местных женщин

    Украинские БПЛА атаковали российский регион

    Ограничения на полеты ввели еще в одном российском аэропорту

    Временные ограничения ввели в аэропортах двух российских городов

    Тигр растерзал мужчину и съел его ногу

    Женщинам дали советы по возвращению интереса к сексу после наступления менопаузы

    В Китае назвали важнейший стратегический ресурс в мире

    В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

    Российская школьница устроила погоню с ДПС и попросила не говорить об этом отцу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости