Боец Технарь: ВС РФ поразили расчет БПЛА, бивший по жителям курского приграничья

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины, который мог работать по мирным жителям в курском приграничье, был поражен в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС.

По словам оператора FPV-дрона группировки войск «Север» с позывным Технарь, рядом с этим зданием были выставлены мачты с патч-антеннами, которые ВСУ используют для запуска беспилотников. По предварительной информации, численность расчета составила до пяти человек.

Ранее сообщалось, что российские военные подошли к окраинам Купянска. Отмечалось, что на данном участке фронта ведутся активные боевые действия, украинские военные пытались оказывать сопротивление на данном участке фронта.