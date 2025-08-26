Экономика
14:05, 26 августа 2025Экономика

Денис Майданов оценил Крым

Денис Майданов назвал Крым лучшим местом на земле
Александра Качан (Редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов назвал Крым лучшим местом на земле. Своим мнением о полуострове он поделился в беседе с «Пятым каналом».

Майданов рассказал, что недавно вернулся из Крыма, где провел отпуск вместе с семьей. «Шикарно. Лучшее место на Земле. Мы Крым обожаем. Знаем его весь», — заявил артист.

Он отметил, что в разгар пандемии коронавируса провел на полуострове полтора месяца. За это время ему удалось хорошо изучить местность. «Конечно, это кладезь», — заключил Майданов.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Майданова в розыск. Его обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны.

