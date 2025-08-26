Генерала из Минобороны арестовали по делу о хищении 57 миллионов

Экс-главу медцентра МО Кувшинова арестовали по делу о крупном мошенничестве

Бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал-майора медицинской службы Константина Кувшинова арестовали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в правоохранительных органах, ему предъявили обвинение в хищении более 57 миллионов рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования.

Уголовное дело расследует Главное военное следственное управление СК России. В материалах сказано, что в 2022 году лечебно-диагностический центр заключил контракты с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на поставку оборудования на сумму свыше 100 миллионов рублей. По версии следствия, руководители этих фирм вступили в сговор с Кувшиновым и завысили стоимость закупок. Разница, которая превысила 57 миллионов, была похищена и распределена между участниками сделки.

Кувшинов возглавлял 9-й ЛДЦ с 2019 по май 2025 года, а до этого занимал пост замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны.

Тем временем в уголовном деле фигурируют еще несколько человек. Среди них оказался предприниматель Владимир Богданов, у которого при обыске нашли незарегистрированное огнестрельное оружие. Ему дополнительно предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия.

В Следственном комитете уточнили, что помимо уже задержанных фигурантов могут появиться новые участники и дополнительные эпизоды хищений.

Ранее Военный суд в Москве приговорил к условному сроку генерал-майора Минобороны (МО) РФ Анвара Галимуллина. Его признали виновным по делу о служебном подлоге и растрате в особо крупном размере.