08:15, 26 августа 2025Силовые структуры

Главу патриотического объединения российского региона поймали на злоупотреблениях

В Краснодарском крае суд арестовал главу отделения ДОСААФ Левитского
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Краснодарском крае суд арестовал главу регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России Бориса Левитского. Об этом пишет ТАСС.

Мужчине предъявили обвинение по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Он был этапирован в столичное СИЗО.

Левитский возглавляет организацию с 2017 года. С 2001 по 2016 год он был в топ-менеджменте компаний «Газпром», «Кубань Газпром» и «Газпром добыча Краснодар». В 2012-2022 годах Левитский был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края — членом комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.

ДОСААФ России является общероссийской общественно-государственной организацией, цель которой — укрепление обороноспособности страны и подготовка россиян к защите Родины.

Ранее бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал-майора медицинской службы Константина Кувшинова арестовали по делу о мошенничестве.

