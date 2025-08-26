Экономика
15:04, 26 августа 2025Экономика

Крупнейший в мире пенсионный фонд продал акции Caterpillar из-за бульдозеров в Газе

Пенсионный фонд Норвегии продал акции Caterpillar из-за бульдозеров в Газе
Дмитрий Воронин

Фото: Mike Blake / Reuters

Норвежский суверенный фонд благосостояния (NBIM) — подразделение Центробанка страны, управляющее инвестициями GPFG (Government Pension Fund Global), считающийся крупнейшим в мире пенсионным фондом, — продала акции американской компании Caterpillar на фоне событий в Газе, сделав это по рекомендации Совета по этике — правительственного органа, созданного для оценки бизнеса на предмет нарушений международного права. Об этом сообщает Bloomberg.

«Нет сомнений в том, что продукция Caterpillar используется для совершения масштабных и систематических нарушений международного гуманитарного права», — заявили в Совете, имея в виду использование Израилем бульдозеров в отношении палестинской собственности в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

По итогам первого полугодия норвежский Фонд владел акциями Caterpillar на сумму около 2,1 миллиарда долларов, входя с 1,2 процента акций в топ-10 крупнейших акционеров компании, пишет Financial Times.

Ранее в августе стало известно, что Норвежский суверенный фонд из-за ситуации в Газе вывел инвестиции из 11 израильских компаний и разорвал все контракты с внешними управляющими в Израиле. Его представители заявили, что это было сделано «в условиях крайне специфической конфликтной ситуации».

