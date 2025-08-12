Крупнейший пенсионный фонд мира начал распродавать израильские активы

Bloomberg: Пенсионный фонд Норвегии начал отказываться от израильских активов

Норвежский суверенный фонд благосостояния (NBIM) — подразделение Центробанка страны, управляющее инвестициями GPFG (Government Pension Fund Global), который с капиталом в 1,9 триллиона долларов считается крупнейшим в мире пенсионным фондом, — на фоне событий в Газе и серьезного общественного давления начал распродавать свои израильские активы. Об этом пишет Bloomberg.

Фонд, в частности, вывел инвестиции из 11 израильских компаний и разорвал все контракты с внешними управляющими в Израиле. «Мы принимаем эти меры в условиях крайне специфической конфликтной ситуации», — заявил генеральный директор организации Николай Танген, назвав происходящее в секторе Газа «серьезным гуманитарным кризисом».

По состоянию на конец июня Фонд владел акциями 61 израильской компании. Его совокупные активы в стране до продажи составляли 0,1 процента от общего объема, то есть около двух миллиардов долларов, отмечает агентство.

Пенсионный фонд Норвегии был основан для инвестирования сверхдоходов от продажи нефти в 1990 году. К 2022-му он достиг объема в 1,2 триллиона долларов, а в прошлом году заработал рекордную прибыль в 2,511 триллиона местных крон, или 221,8 миллиарда долларов.