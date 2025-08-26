Силовые структуры
Нажившегося на гособоронзаказе российского бизнесмена выпустили из колонии

Осужденный за аферы с ГОЗ экс-директор курганского завода Филимонов вышел по УДО
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего директора курганского завода спецтехники Вячеслава Филимонова, осужденного за аферы при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ). Об этом пишет Ura.ru.

Экс-бизнесмену оставалось провести в колонии год и семь месяцев. Однако теперь он уже на свободе.

17 июня 2022 года Филимонова приговорили к пяти годам колонии за то, что его компания не поставила роботов для МЧС России по госзаказу. При этом деньги на расчетный счет предприятия поступили. Ущерб составил примерно 56 миллионов рублей.

Ранее об УДО попросил осужденный за драку боец ММА Иван Емельяненко.

