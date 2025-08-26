Нажившегося на гособоронзаказе российского бизнесмена выпустили из колонии

Осужденный за аферы с ГОЗ экс-директор курганского завода Филимонов вышел по УДО

Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего директора курганского завода спецтехники Вячеслава Филимонова, осужденного за аферы при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ). Об этом пишет Ura.ru.

Экс-бизнесмену оставалось провести в колонии год и семь месяцев. Однако теперь он уже на свободе.

17 июня 2022 года Филимонова приговорили к пяти годам колонии за то, что его компания не поставила роботов для МЧС России по госзаказу. При этом деньги на расчетный счет предприятия поступили. Ущерб составил примерно 56 миллионов рублей.

