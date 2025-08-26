Экономика
Нейросеть покажет главное в отзывах реальных автовладельцев из Бортжурнала «Авто.ру»

Нейросеть проанализировала 100 тыс. отзывов автовладельцев в бортжурнале Авто.ру
Алена Шаповалова
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

«Авто.ру» представил новую функцию анализа отзывов с помощью нейросети YandexGPT, которая выделяет преимущества и недостатки автомобилей. Технология обрабатывает более 100 тысяч отзывов из бортжурнала, оценивая 17 ключевых аспектов эксплуатации — от расхода топлива до надежности.

Нейросеть анализирует мнения владельцев, выделяя наиболее часто упоминаемые характеристики с цветовой индикацией (положительные/отрицательные). Пользователи могут изучить не только общую оценку модели, но и конкретные цитаты из отзывов, а также перейти к полным версиям текстов.

Функция доступна в карточках моделей на сайте и в мобильном приложении «Авто.ру». Это уже не первое внедрение нейросетевых технологий на платформе — ранее запустили AI-помощника для подбора автомобилей.

Суммаризация отзывов основана на собственной экспертизе платформы и уникальной базе данных, что помогает пользователям принимать взвешенные решения при покупке машин. Разработчики отмечают, что система продолжает обучаться на новых отзывах, которые ежедневно добавляются в бортжурнал.

