Из жизни
21:25, 26 августа 2025Из жизни

Нюхавщего ягодицы преступника повторно арестовали за то же преступление

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Glendale Police Department

В США мужчину, нюхавшего ягодицы женщин в общественных местах, повторно арестовали. Об этом сообщает People.

38-летнего Калезе Каррон Кроудера, получившего в сети прозвище «бандит-нюхач», задержали 20 августа в аптеке Walgreens в Бербанке, штат Калифорния, после жалоб сотрудников. Это уже второй аналогичный инцидент за месяц — 22 июля Кроудер был арестован за обнюхивание женщины в магазине Nordstrom Rack. Ему было предъявлено обвинение в бродяжничестве с намерением совершить преступление.

Полиция подтвердила, что Кроудер является зарегистрированным секс-преступником с историей аналогичных арестов с 2021 года. Его залог составил 100 тысяч долларов (девять миллионов рублей). В обоих случаях преступник действовал по одной схеме: преследовал женщин в торговых залах, приседал рядом с ними и совершал непристойные действия.

Это уже пятый подобный арест Кроудера в округе Лос-Анджелес. В 2023 году он получил условный срок за обнюхивание женщин в Глендейле, но продолжил преступную деятельность. Эксперты отмечают, что калифорнийские законы не предусматривают отдельной статьи за такие действия, что позволяет рецидивистам избегать серьезного наказания.

Ранее сообщалось, что в Таиланде поляк попал за решетку, потому что отказался извиняться перед местной жительницей. Он шлепнул женщину по ягодицам и заявил, что не совершил ничего противозаконного.

