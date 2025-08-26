Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:10, 26 августа 2025Экономика

Подсчитаны живущие в Африке миллионеры

Henley & Partners: В Африке живут 25 миллиардеров и 120 тысяч миллионеров
Дмитрий Воронин

Фото: Klaus Vedfelt / Getty Images

Общее число живущих в Африке миллионеров вырастет в ближайшие десять лет на 65 процентов, следует из доклада консалтинговой компании Henley & Partners, в котором содержатся данные о текущем благосостоянии континента.

Согласно подсчетам организации, сейчас миллионеров в Африке 122,5 тысячи, причем более трети из них (41,1 тысячи) базируются в ЮАР. В топ-5 по числу миллионеров вошли также Египет (14,8 тысячи миллионеров), Марокко (7,5 тысячи), Нигерия (7,2 тысячи) и Кения (6,8 тысячи).

Миллиардеров в Африке оказалось 25, что в Henley & Partners назвали поразительным в сравнении с концом XX века, когда их там «было всего несколько», в то время как «многие африканские экономики находились в затяжном кризисе».

По данным Forbes, на конец марта 2025 года совокупное состояние африканских миллиардеров впервые в истории превысило 100 миллиардов долларов, подскочив до 105 миллиардов с 82,4 миллиарда годом ранее. Самым богатым жителем континента в 2024-м в 14-й раз подряд признали 67-летнего нигерийца Алико Данготе, упрочившего свои позиции за счет открытия на окраине столицы страны Лагоса нефтеперерабатывающего завода, который позволит государству-производителю углеводородов начать экспорт некоторых нефтепродуктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Звучали угрозы, шантаж и оскорбления». Мэр Тбилиси рассказал, как Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России

    «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче Кубка России с восемью голами

    На Украине захотели сажать в тюрьму за бегство в Россию

    Уролог дал совет часто встающим в туалет по ночам россиянам

    В Госдуме высказались о введении должности советника по абортам

    Опубликован законопроект о «российской полке» в магазинах

    Жена телеведущего Диброва показала фото в мини-платье с глубоким декольте

    40-килограммового питона поймали на охоте за курицами

    «Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики

    Киркоров рассказал о выборе школы для своих детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости