03:32, 26 августа 2025Россия

Попавший в смертельную аварию бизнесмен в прошлом сбил человека и избежал наказания

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

57-летний бизнесмен Сергей Белюскин, который попал в смертельную аварию под Живописным мостом в Москве, ранее избежал наказания за ДТП, в котором сбил человека. Об этом рассказала жена потерпевшего, писатель Мария Арбатова в разговоре с Telegram-каналом Mash.

Арбатова в ходе беседы подчеркнула, что не простила Белюскина, который сбил ее мужа в 2011 году. «Как можно простить человека, который сфальсифицировал обстоятельства аварии и ушел от ответственности?» — сказала она.

По словам писателя, бизнесмен использовал свои связи, а затем по делу истек срок давности. Она подчеркнула, что лично никогла не встречалась с Белюскиным, поскольку он не пытался связаться с ней и не приходил на суды.

Уточняется, что супруг Арбатовой после ДТП восстанавливал здоровье несколько лет, он умер два года назад. Писатель полагает, что травмы, полученные во время той аварии, приблизили его смерть.

Ранее стали известны подробности аварии с Белюскиным под Живописным мостом. По словам очевидцев, водитель какое-то время петлял по дороге и влетел в отбойник. По предварительной информации, ему могло стать плохо с сердцем.

