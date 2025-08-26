Россия
03:16, 26 августа 2025

Появились подробности смертельной аварии с бизнесменом Белюскиным в Москве

Попавшему в аварию 57-летнему бизнесмену Белюскину могло стать плохо с сердцем
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

57-летнему бизнесмену Сергею Белюскину, который попал в смертельную аварию под Живописным мостом в Москве, по предвариительным данным, могло стать плохо с сердцем, пока он был за рулем. Подробности инцидента раскрыл Telegram-канал Shot.

Мужчина передвигался на элитном спорткаре Aston Martin. Согласно показаниям очевидцев, водитель какое-то время петлял по дороге и влетел в отбойник. Дверь автомобиля удалось разблокировать, пострадавшему пытались оказать первую помощь до приезда скорой помощи, делая искусственное дыхание.

Прибывшим на место медикам спасти водителя не удалось, он скончался на месте.

Ранее появилось видео последствий дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с машиной Белюскина. На кадрах также запечетлен мужчина, неподвижно лежащий на земле.

