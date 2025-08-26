Пошлины Трампа повлияли на отправку посылок из России

«Почта России» прекратила отправку товаров в США из-за введения пошлин

«Почта России» временно остановила прием отправлений с товарами в США из-за того, что администрация президента США Дональда Трампа отменила с 29 августа таможенное правило de minimis, позволявшее беспошлинно ввозить в страну посылки стоимостью до 800 долларов. Об этом сообщается на сайте компании. Также уточняется, что письменной корреспонденции нововведения не коснутся.

Как ранее писало агентство Bloomberg, указанное исключение применялось к более чем четырем миллионам посылок ежедневно и в основном касалось электронной торговли. В Белом доме опасаются, что эти посылки являются одним из способов контрабандного ввоза наркотиков, таких как фентанил, из-за которого с приходом к власти Трампа Вашингтон и начал раскручивать маховик импортных тарифов.

На фоне того, что процедура оплаты новых пошлин пока неясна, авиаперевозчики прекратили доставку посылок, отметили в «Почте России», подчеркнув, что прилагают все усилия для скорейшего преодоления последствий ситуации, повлиявшей на отправку посылок, и возобновления почтового обмена отправлениями с товарными вложениями на американском направлении.

