20:46, 22 августа 2025Экономика

Канада отменит пошлины на товары из США

Премьер Канады объявил об отмене с 1 сентября пошлин на некоторые товары из США
Дмитрий Воронин

Фото: Lindsay Dedario / Reuters

Власти Канады решили отменить с 1 сентября ответные импортные пошлины в отношении некоторых американских товаров. Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Марка Карни сообщает ТАСС.

Речь идет о продукции, поставляемой в соответствии с положениями договора США, Канады и Мексики о свободной торговле USMCA, при этом тарифы на сталь, алюминий и автомобили будут сохранены, сказал глава правительства. «Мы интенсивно работаем с Соединенными Штатами над решением этих вопросов», — подчеркнул он.

Канада наряду с Мексикой была первой атакована Дональдом Трампом в тарифной сфере. Еще до вступления в должность он заговорил о 25-процентных пошлинах и принялся публично рассуждать о том, что, войдя в состав США в качестве 51-го штата, страна бы значительно сэкономила на налогах и обороне.

В августе в связи с тем, что Оттава «не смогла оказать содействие в сдерживании продолжающегося потока» фентанила и других запрещенных веществ в США, Белый дом поднял ставку торговой пошлины для Канады с 25 до 35 процентов, отметив, что решение не коснется товаров, которые подпадают под действие соглашения USMCA. Трамп также пообещал Канаде: «Если по какой-то причине вы решите в ответ тоже поднять пошлины, то тогда, на какой бы показатель вы ни решили поднять их, мы добавим это к пошлине в 35 процентов, которую взимаем».

