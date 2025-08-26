Силовые структуры
26 августа 2025

Пожизненно осужденный за охоту на африканцев россиянин оказался опасен для колонии

Пожизненно осужденного неонациста Воеводина признали склонным к суициду
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Пожизненно осужденного неонациста Алексея Воеводина, расправлявшегося с выходцами из Африки и с Кавказа, признали склонным к суициду и нападениям на сотрудников колонии. Об этом пишет РИА Новости.

В колонии мужчину поставили на профилактический учет. В документах сказано, что он может совершить преступления террористического и экстремистского характера. Осужденный пытался оспорить это решение, сказав, что оно его унизило и оскорбило, однако получил отказ.

Воеводина приговорили к пожизненному заключению в 2011 году. Он был лидером неонацистской группировки, участники которой причастны к серии расправ над людьми на национальной почве. Наказание неонацист отбывает в «Полярной сове». В 2016 году он забил сокамерника.

