20:33, 26 августа 2025

Раскрыты сжигающие максимальное количество калорий позы для секса

NYP: Позы «маслобойка» и «догги-стайл» больше всего сжигают калорий при интиме
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Сексолог Эмма Хьюитт раскрыла позы в интиме, которые сжигают максимальное количество калорий. Материал на эту тему приводит New York Post (NYP).

По словам собеседницы издания, больше всего калорий сжигает поза butter churner («маслобойка»), при которой женщина лежит на спине, поднимая бедра и ноги, имитируя стойку на плечах. В то же время мужчина становится на колени перед партнером. Отмечается, что такая поза за полчаса сжигает 211 калорий у мужчины и 106 — у женщины.

На втором месте оказался секс стоя, в ходе которого мужчина может потерять около 198 калорий, а его партнерша — 145 калорий. Замыкает рейтинг самых энергозатратных поз в сексе «догги-стайл», где проникающий сжигает 182 калорий за 30 минут, а второй — 103.

В мае 2024 года эксперты раскрыли способы сделать секс в миссионерской позе разнообразнее.

