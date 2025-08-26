Расправу над милиционером в российском регионе раскрыли спустя 19 лет

В Хабаровске будут судить жителя за убийство сотрудника милиции спустя 19 лет

В Хабаровске спустя 19 лет перед судом предстанет житель за расправу над сотрудником милиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в июне 2006 года мужчина заметил в безлюдном месте на берегу реки Амур машину с мужчиной и женщиной внутри и решил их оградить. Паре он стал угрожать огнестрельным оружием, однако водитель, оказавшийся сотрудником милиции, оказал сопротивление. В результате напавший смертельно ранил мужчину, под угрозами забрал вещи женщины и на их машине уехал с места.

Дело все это время оставалось нераскрытым, однако во время работы по расследованию преступлений прошлых лет следователям удалось выйти на обвиняемого. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области суд избрал меру пресечения жителю за расправу и сожжение мужчины в 2001 году.

