12:14, 26 августа 2025Силовые структуры

Суд отказался брать под стражу россиянина за сожжение мужчины в печи

Под Новосибирском суд избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве в 2001 году
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Tarusov / Russian Look / Globallookpress.com

В Новосибирской области суд отправил под домашний арест жителя Тогучина Олега Щептева по обвинению в расправе над мужчиной 24-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Житель города Тогучина пропал в 2000 году, было возбуждено уголовное дело. В поле зрения правоохранителей попали Щептев и еще два человека, однако доказательств их причастности так и не нашлось. Дело в их отношении приостановили.

Однако спустя 24 года это постановление было отменено. Во время расследования было установлено, что 31 октября 2000 года Щептев со своими знакомыми расправились с потерпевшим, а потом сожгли его в печи. Вину Щептев признал частично. Находиться под домашним арестом он будет до 21 октября.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в суд поступило дело о жестокой расправе над девочкой после попытки ее изнасиловать.

