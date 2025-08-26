Силовые структуры
Дело о жестокой расправе над девочкой после попытки ее изнасиловать передали в суд

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о расправе над 12-летней школьницей после попытки ее изнасиловать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 1 сентября 2024 года 35-летний житель хутора Бураковский увидел на проезжей части девочку на велосипеде и решил ее изнасиловать. Для этого он напал на нее и потащил вместе с велосипедом в безлюдное место, где ей удалось от него отбиться. Школьница попыталась убежать, но насильник, боясь, что она обратится в полицию, догнал ее и стал душить, пока та не перестала подавать признаков жизни.

После этого мужчина перенес тело и ее вещи в русло реки, забрав себе ее телефон, наушники и деньги, после чего скрылся.

Во время расследования следователи допросили более 250 человек, у более двух тысяч жителей хутора и ближайших населенных пунктов взяли образцы ДНК. В результате правоохранители вышли на обвиняемого, у него дома нашли вещи девочки. Судебная экспертиза показала, что мужчина вменяемый. Он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что на Алтае пропавшую в российском регионе молодую девушку нашли без признаков жизни.

