08:07, 25 августа 2025Силовые структуры

Пропавшую в российском регионе молодую девушку нашли без признаков жизни

На Алтае правоохранители задержали мужчину за убийство 18-летней жительницы
Варвара Митина (редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

На Алтае правоохранители задержали 37-летнего местного жителя по обвинению в расправе над 18-летней девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине предъявили обвинение по статье 105 УК РФ. Решается вопрос об его аресте.

По версии следствия, в ночь с 21 на 22 августа обвиняемый изнасиловал свою жертву, а затем, чтобы скрыть преступление, избил ее и, когда девушка была без сознаний, сбросил ее в реку. Преступление произошло после того, как они познакомились в компании односельчан. Мужчина вызвался отвезти девушку домой, но завез ее в безлюдное место на берегу реки, где и изнасиловал. 22 августа родственники сообщили о пропаже. Правоохранители и волонтеры начали поиски и довольно скоро обнаружили пропавшую в реке.

Ранее сообщалось, что на Урале мужчина, подозреваемый в расправе над ребенком 26-летней давности, оказался многодетным отцом.

