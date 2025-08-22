Вскрылись подробности о причастном к исчезновению маленькой девочки в 1999 году россиянине

На Урале подозреваемый в убийстве девочки в 1999 году оказался многодетным отцом

На Урале мужчина, подозреваемый в расправе над ребенком 26-летней давности, оказался многодетным отцом. Об этом «Ленте.ру» рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, до задержания фигурант работал фальцовщиком на частном предприятии в Первоуральске. Начальник пресс-службы ГУ МВД России рассказал, что у мужчины есть семья и дети. «Наверняка даже не помышлял о том, что спустя 26 лет после расправы над ребенком будет задержан и привлечен к уголовной ответственности», — отметил Горелых.

По информации старшего помощника руководителя управления Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александра Шульги, фигуранту предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека»). Следователи обратились в суд с ходатайством о его аресте.

По версии следствия, вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе мужчина похитил девятилетнюю девочку — свидетеля, которая до этого дала показания по уголовному делу о расправе, где обвиняемыми были двое друзей задержанного. Затем он расправился с ней.

О задержании злоумышленника стало известно в пятницу, 22 августа.