Всплыли подробности исчезновения маленькой девочки в 1999 году

В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве ребенка в 1999 году

В Свердловской области задержали подозреваемого в расправе над ребенком 26-летней давности. Об этом сообщает e1.ru.

По данным источника, причиной расправы над десятилетней девочкой могла стать месть — она вместе с матерью была свидетелем по уголовному делу. После совершения преступления мужчина уехал у другой город, теперь его доставили в Екатеринбург. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Судьба девочки оставалась неизвестной с 1999 года. Тогда 7 августа она вышла из дома в поселке Кузнецовский и уже не вернулась.

