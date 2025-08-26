Россиян предупредили о новом виде мошенничества

МВД РФ: Продавцов стали обманывать под видом проверки терминалов

В России мошенники начали обманывать продавцов магазинов, предлагая им «проверку терминалов». Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Силовики выяснили, что не так давно жертвой жуликов, применивших такую схему стал директор одного магазина. Злоумышленник позвонил ему и, отрекомендовавшись специалистом компании-эквайера, убедил директора проверти «тестирование терминала» для приема безналичных платежей. Доверившись мошеннику жертва переела 60 тысяч рублей с личного счета на указанную карту.

Перед тем как исчезнуть, преступник пообещал, что деньги «вернутся через 15–20 минут» и даже попросил попросил отправить чек об оплате через файлообменник.

