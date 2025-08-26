Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:54, 26 августа 2025Экономика

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

МВД РФ: Продавцов стали обманывать под видом проверки терминалов
Кирилл Луцюк

Фото: Freepik

В России мошенники начали обманывать продавцов магазинов, предлагая им «проверку терминалов». Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Силовики выяснили, что не так давно жертвой жуликов, применивших такую схему стал директор одного магазина. Злоумышленник позвонил ему и, отрекомендовавшись специалистом компании-эквайера, убедил директора проверти «тестирование терминала» для приема безналичных платежей. Доверившись мошеннику жертва переела 60 тысяч рублей с личного счета на указанную карту.

Перед тем как исчезнуть, преступник пообещал, что деньги «вернутся через 15–20 минут» и даже попросил попросил отправить чек об оплате через файлообменник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские дроны атаковали Петербург. Для запуска могли использовать корабли в Балтийском море и небо Эстонии

    Названа цена самого дорогого дома в Сочи

    Яна Рудковская раскрыла секрет стройности

    Атаковавший российское село на Bradley солдат ВСУ попал в плен и под следствие

    Шпионившая за российскими войсками девушка получила срок

    В России подешевела красная икра

    Восемь российских шахматистов сыграют на Кубке мира

    В России потребовали передать в госсобственность активы владеющих «Кириешками» и «Яшкино»

    Российские войска взяли в клещи подразделения ВСУ в Серебрянском лесничестве

    Россиян предупредили о новом виде мошенничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости