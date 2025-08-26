Россиянам рассказали о новых мерах по борьбе с мошенниками

Аппарат Григоренко: Во второй пакет по борьбе с мошенниками вошло около 20 мер

В новый пакет мер по борьбе с мошенниками вошло около 20 инициатив. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, передает РИА Новости.

«Во второй пакет (...) вошло порядка 20 инициатив по защите граждан в цифровой среде», — заявили в аппарате Григоренко. Документ доступен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в России может появиться механизм компенсации ущерба от мошеннических действий: если из-за бездействия оператора связи деньги украли с мобильного счета, то он должен будет их возместить. То же наказание коснется и банка, если после предупреждения оператора о подозрительных действиях он не попытался предотвратить хищение средств.

Еще одной мерой предлагается создать единую платформу согласий на портале «Госуслуги». Там россияне смогут увидеть согласия на обработку персональных данных, которые они ранее давали как онлайн, так и офлайн. Кроме того, может появиться возможность восстановить доступ к аккаунту на «Госуслугах» с помощью биометрии, приложения и сайта банка, национального мессенджера или в МФЦ.

Также для защиты от мошенников граждане смогут установить запрет на входящие вызовы с иностранных номеров. Если же человек не захочет устанавливать такой запрет, то подобные звонки будут иметь специальную пометку.

С 1 августа в России вступил в силу закон, разрешающий гражданам отказаться от получения массовых рассылок. Как пояснили в Госдуме, такие рассылки часто используются мошенниками — под видом рекламы могут предлагаться поддельные услуги или ссылки на вредоносные ресурсы.