Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:52, 26 августа 2025Силовые структуры

Россиянка с сыном катались на машине с номерами запрещенной организации и оказались в СИЗО

В Сочи арестовали мать с сыном за участие в экстремистской организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Meghan Nash / Getty Images

В Сочи арестовали мать с сыном за участие в экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ.

По данным следствия, 20 июня 38-летняя женщина и 21-летний молодой человек в Лазаревском районе использовали на автомобиле номерные знаки неустановленного образца с символикой экстремистской организации. Деятельность этой организации была запрещена судом в 2022 году. Они делали это с целью пропаганды и вовлечения новых участников.

Также в период с августа 2022 года по июль 2025 года фигурантка склоняла своего мужа к участию в этой организации.

В ходе допроса обвиняемые признали вину, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства был проведен обыск и изъяты мобильные телефоны, носители информации, денежные средства и другие предметы, имеющие значение для расследования. Продолжается сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что ФСБ заподозрила в радикализме участвовавшего в переговорах с террористами муфтия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Украиной заметили неопознанный военно-транспортный самолет. В России рассказали, какой груз мог быть там

    В сети появились кадры с похорон «короля цыган» с золотым гробом

    Фетисов фразой «нельзя разбрасываться паспортами» оценил слова Клаудиньо об СВО

    Трамп решил прекратить финансирование Украины

    Названа самая опасная страна в мире для селфи

    «Газпром» установил исторический рекорд

    Известный телеведущий пожаловался на шокировавшие его угрозы от зрителей

    У известного российского музыканта нашли долги на 570 тысяч рублей

    Немецкие порты попросили деньги на подготовку к войне

    На Украине мужчинам разрешили выезжать из страны при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости