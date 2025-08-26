Интернет и СМИ
Российская блогерша попробовала еду из ресторана Илона Маска и назвала ее неполноценной

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: POPOSHA / YouTube

Известная российская блогерша и модель Полина Чистякова, живущая в США, посетила ресторан быстрого питания компании по производству электрокаров Tesla, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, и назвала жижей одно из блюд. Подробности она раскрыла в видео, доступном на YouTube.

Чистякова и ее супруг, стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), живущие в Лос-Анджелесе, решили посетить кафе от Tesla, открывшееся в городе в июле. Юморист уточнил, что в заведении можно не только заказать еду, но и зарядить электромобиль.

Супруги рассказали, что сделали заказ на 48 долларов (около 3,7 тысячи рублей по текущему курсу). Чистякова решила попробовать биф чили — густое мясное рагу с овощами и специями. «Они должны были развести это с водой и добавить, не знаю, в пасту или картошку. То есть это не тянет на полноценную еду. Просто жижа», — оценила блогерша блюдо. Поперечный, попробовав у супруги рагу, согласился с ее оценкой, и назвал биф чили «мазилкой».

Ранее Поперечный назвал преимущество России перед США. Он уточнил, что речь идет о медицине. По словам стендапера, в Соединенных Штатах труднее, чем в России, попасть к нужному профильному специалисту.

