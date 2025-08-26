Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

Самолет авиакомпании Air China приземлился в Нижневартовске. На борту находятся 250 человек, 15 из которых — члены экипажа.

Воздушное судно следовало из Лондона, Великобритания, в Пекин, Китай. На российском аэродроме лайнер приземлился утром во вторник, 26 августа.

Вид на здание аэровокзала в Нижневартовске. Фото: Владимир Мельников / Фотобанк Лори

За клиентами авиакомпании отправили резервный борт

Baza отмечала, что места для нахождения такого количества людей в аэропорту города недостаточно.

Стало известно, что пассажиров и экипаж заперли в салоне самолета. Они находились там несколько часов.

За клиентами авиакомпании отправили резервный борт, который они будут ждать до 14:00, затем их доставят в Москву. Вылет из столицы в Пекин назначен на 18:00.

Как сообщил Shot, людей выпустили из салона и доставили в международный сектор аэровокзала, где их накормят.

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Самолет Air China сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя

Приземлиться в российском городе пришлось из-за отказа двигателя. Boeing 777-39L успешно приземлился на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Затем воздушное судно развернулось и доехало до перрона.

Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Лайнер успешно приземлился через 60 минут после подачи сигнала.

По сообщению Baza, пилоты могли выбрать аэродром Нижневартовска из-за хорошей погоды и длинной ВПП. При посадке они не запросили аварийные службы. Сотрудники воздушной гавани подогнали к судну подходящий трап.

