Стали известны подробности окружения Купянска

Марочко: ВС России продолжают брать в окружение Купянск
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают брать в окружение Купянск в Харьковской области. Об этом пишет военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Сообщается, что Российская армия продвинулась в районах Кучеровки, Петропаловки и Московки, что рядом с Купянском. Также стало известно о продвижении ВС России в северной части Купянска.

Он уточняет, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за этого постепенно ухудшается. Ситуация предполагает их тактическую перегруппировку, однако их командование, пишет Марочко, медлит с принятием этого решения.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев рассказал, что российские военные подошли к окраинам Купянска в Харьковской области. По его словам, ВСУ подтянули к Купянску серьезные резервы.

