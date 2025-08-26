Каладзе: Запад пообещал дать Грузии оружие при открытии второго фронта против РФ

Запад пообещал дать Грузии оружие при открытии второго фронта против России в 2022 году. Об этом заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, передает РИА Новости.

По его словам, в канцелярии премьер-министра были угрозы, шантаж и оскорбления со стороны неких третьих лиц. Цель этого — открытие второго фронта против России в 2022 году.

«Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее. Конечно, этому есть доказательства, и при необходимости мы будем действовать, но, опять же, в интересах страны лучше оставаться так, как есть», — заявил Каладзе.

Протесты в Грузии с разной степенью продолжаются по сей день с октября 2024 года. Причина их — несогласие оппозиционных партий, пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили и их сторонников с результатами парламентских выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Еще одной причиной является отказ «Мечты» от курса на Евросоюз после проведения осеннего голосования.