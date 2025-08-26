Бывший СССР
Страна ЕАЭС объявила о стремлении повышения уровня отношений с Великобританией

Армения и Великобритания договорились повысить отношения до партнерства
Фото: Gina Ferazzi / Getty Images

Армения и Великобритания договорились повысить уровень двусторонних отношений до стратегического партнерства. По этому вопросу общались замминистра иностранных дел Ваан Костанян и государственный министр по делам Европы Стивен Доути в рамках стратегического диалога двух стран, передает Armenpress.

Ереван и Лондон обсудили также расширение сотрудничества в области обороны и безопасности. Стороны заявили о будущих встречах «на высоком уровне, обмене военными атташе и более тесном взаимодействии в области кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам», пишет издание.

Стороны также обсудили подписание парафированного соглашения между Арменией и Азербайджаном при посредничестве президента США Дональда Трампа, заявив, что оно является важным шагом для полной нормализации отношений в регионе.

Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2014 года.

В июле глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Европейский союз готов максимально углубить отношения с Арменией.

