16:39, 26 августа 2025Ценности

Россияне вдруг пристрастились к теннисной одежде

CDEK.Shopping: Спрос на теннисную одежду за неделю вырос на фоне старта US Open
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: CHOLEWINSKI MARCIN / Globallookpress.com

Россияне неожиданно пристрастились к теннисной одежде. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру» от сервиса CDEK.Shopping.

Выяснилось, что покупатели выбирают теннисные вещи на фоне старта турнира US Open — за неделю спрос вырос на 142 процента.

Наибольший рост показали женские платья от Nike — спрос на них увеличился на 83 процента. В топе также оказались вещи от Adidas и Lululemon, юбки-плиссе и топы-поло. Кроме того, увеличился спрос на спортивную обувь и кроссовки для корта.

Ранее стало известно о популярности готического стиля одежды, а также корсетных топов и кружевных блуз, украшений в духе Vivienne Westwood (чокеры, подвески, броши). Спрос также вырос на латексную одежду со змеиной текстурой, платья в стиле викторианской эпохи и юбки с драпировкой.

