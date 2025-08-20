Ценности
16:33, 20 августа 2025Ценности

Россияне массово захотели стать готами

CDEK.Shopping: Спрос на вещи в готическом стиле вырос из-за сериала Wednesday
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Фильм «Wednesday»

В России начали скупать одежду в готическом стиле. Об этом говорится в пресс-релизе CDEK.Shopping, попавшем в распоряжение «Ленты.ру».

Отмечается, что россияне массово захотели стать готами после выхода второго сезона сериала Wednesday, вдохновившись образами в главной героини эстетики beige goth («бежевая готика»). Отмечается, что вещи в упомянутой стилистике начали искать на 158 процентов чаще с 5 по 11 августа в сравнении с предыдущими неделями.

Самыми популярными товарами оказались платья в готическом стиле молочных и кремовых оттенков, корсетные топы и кружевные блузы и украшения в духе Vivienne Westwood (чокеры, подвески, броши). Спрос также вырос на латексную одежду с текстурой «змеи», платья в стиле викторианской эпохи и юбки с драпировкой.

В августе были названы самые модные вещи осени 2025 года.

