Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:18, 11 августа 2025Ценности

Названы самые модные вещи осени 2025 года

Elle: Яркая одежда и оверсайз-свитера останутся актуальными осенью 2025 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Alones / Shutterstock / Fotodom  

Редакторы Elle назвали самые модные вещи осени 2025 года. Материал на эту тему опубликован на сайте издания.

В первую очередь читателей призвали обратить внимание на яркие цвета, в том числе оранжевый, фиолетовый, желтый, синий и другие оттенки, которые вытеснят монохром и пастель. Кроме того, актуальными останутся оверсайз-свитера и кардиганы различного кроя, а также кожаные вещи, особенно в дерзком байкерском и рокерском стилях.

Материалы по теме:
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022

К тому же популярность обретут предметы гардероба структурного кроя и верхняя одежда из искусственного меха. «Особенно дубленки и длинные шубы», — подытожили обозреватели.

Ранее в августе популярному в 2010-х модному тренду предрекли возвращение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Раскрыты перспективы дела накачавших магнезией младенца в российском роддоме

    Степаненко вернулась в Россию

    В Москве камеры сняли целующего в губы четырехлетнего мальчика мигранта

    Средняя зарплата в России станет шестизначной

    У уехавшего из России актера арестовали машину за долги

    Возмущенный бездушием к обманутой матери бойца СВО генпрокурор попал на видео

    Продажи подержанных грузовиков в России упали

    Эксперт по недвижимости назвал способ решить проблему с жильем в России

    В Раде назвали самый страшный кошмар Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости