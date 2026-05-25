Футболист «Спартака» рассказал о разбившемся у него в руках Кубке России

Солари заявил, что не знает, как Кубок России разбился у него в руках

Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари рассказал о том, как у него в руках разбился Кубок России. Об этом сообщает «Советский спорт».

По словам игрока, он не понимает, как это произошло. «Я не специально. Трофей действительно был тяжелым. Не думаю, что у меня недостаточно сил, чтобы удержать кубок, просто так вышло», — заявил Солари.

Инцидент произошел во время круга почета спартаковских футболистов по стадиону. Солари взял в руки трофей и поднял его над головой. Нижняя часть Кубка отвалилась, упала на газон и разбилась вдребезги.

В финальном матче Кубка России «Спартак» играл с «Краснодаром». Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти были сильнее спартаковцы — 4:3. Солари стал автором гола красно-белых в первом тайме.

