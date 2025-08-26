Турист в Таиланде плюнул в спасателя, избил его вместе с членами семьи и попал на видео

Турист на пляже Най Хан тайского острова Пхукет плюнул в спасателя, избил его вместе с членами семьи из-за замечания и попал на видео. Его публикует издание The Thaiger.

В последние дни во многих частях Таиланда действует штормовое предупреждение. Иностранный турист, предположительно, из Ирана отправился купаться и проигнорировал поднятые на пляже красные флаги. К нему подошел тайский спасатель, предупредил об опасности и закрытии пляжа.

После этого отдыхающий разозлился, позвал остальных членов семьи и начал драку. Сообщалось также, что перед тем, как ее начать, турист плюнул на тайца. На кадрах видно, как к спасателю постепенно подходят люди, а затем толпой валят его на землю и избивают. В итоге конфликт устранили благодаря неравнодушным очевидцам.

