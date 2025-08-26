Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:48, 26 августа 2025Путешествия

Турист в Таиланде плюнул в спасателя, избил его вместе с членами семьи и попал на видео

Турист на пляже Пхукета плюнул в спасателя и избил его из-за замечания
Елизавета Гринберг (редактор)

Турист на пляже Най Хан тайского острова Пхукет плюнул в спасателя, избил его вместе с членами семьи из-за замечания и попал на видео. Его публикует издание The Thaiger.

В последние дни во многих частях Таиланда действует штормовое предупреждение. Иностранный турист, предположительно, из Ирана отправился купаться и проигнорировал поднятые на пляже красные флаги. К нему подошел тайский спасатель, предупредил об опасности и закрытии пляжа.

После этого отдыхающий разозлился, позвал остальных членов семьи и начал драку. Сообщалось также, что перед тем, как ее начать, турист плюнул на тайца. На кадрах видно, как к спасателю постепенно подходят люди, а затем толпой валят его на землю и избивают. В итоге конфликт устранили благодаря неравнодушным очевидцам.

Ранее британские туристы устроили массовую драку в баре на курорте Пхукет в Таиланде и попали на видео. На ролике видно, что трое мужчин напали на другого отдыхающего и повалили его на пол. Позже участники конфликта переместились на улицу, и один из британцев несколько раз ударил человека ножом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп решил прекратить финансирование Украины

    Выявлен неожиданный фактор преждевременного старения

    Эмили Ратаковски снялась в кожаном топе и прозрачных леггинсах

    В Раде заявили о приговоре человечности в Зеленском

    Раскрыта вероятная причина рака мозга

    Западные страны создали план поддержки Украины после окончания конфликта

    Российские военные показали «огненный ад» для бойцов ВСУ в Волчанске

    Блогер похвастался расправой над одолжившим у него деньги знакомым и был арестован

    Трамп рассказал о неожиданной похвале Путина

    Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита России и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости