Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:54, 26 августа 2025Силовые структуры

Убежавшего в лес террориста из «Крокуса» снимали с дерева

Правоохранители спилили дерево, чтобы снять с него террориста из «Крокуса»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Чтобы задержать террориста, участвовавшего в нападении на «Крокус Сити Холл», пришлось пилить дерево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника судебного заседания.

Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что во время погони один из террористов убежал в лес и залез на дерево, сам слезать он отказался.

Ранее, 25 августа в суде выступили сотрудники ДПС. По их словам, террористы пытались оторваться от преследования, выехали на встречную полосу и врезалась в другую машину. После этого все четверо разбежались в разные стороны в лес.

Террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Он стал одним из самых масштабных терактов в современной России со времен захвата школы в Беслане. Фигуранты планировали нападение на зрителей в момент, когда на сцене должна была выступать рок-группа «Пикник». Жертвами нападения стали 149 человек, еще более 300 человек получили травмы и ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слова не останутся без последствий». Премьер Венгрии рассказал про шантаж и открытые угрозы Зеленского и предупредил об ответе

    13-летнего мальчика не стало из-за сырой лапши быстрого приготовления

    Комик попал в больницу с огнестрельным ранением

    В Турции допустили возможность спасения пропавшего в Босфоре российского пловца

    В России мигрантов захотели проверять на умение общаться с женщинами

    Россиянин сел в колонию из-за золота и серебра на сотни миллионов рублей

    Отдыхающие в Египте россияне пожаловались на массовые блокировки телефонов

    В России нашли удивительный гриб

    Владельца брендов «Яшкино» и «Кириешки» заподозрили в экстремизме

    Экс-советник Трампа резко раскритиковал его политику по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости