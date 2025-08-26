«Европа выдаст свое оружие за украинское». Почему на Украине все чаще говорят о собственном производстве крылатых ракет и дронов?

Политолог Барынкин: Заявления Киева о ракетах вызваны желанием сохранить имидж

Заявления Киева о собственном производстве крылатых ракет вызваны желанием сохранить имиджевые позиции на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Еще одним возможным мотивом таких сообщений является желание Запада легализовать передачу украинским властям технологий по производству крылатых ракет и дальнобойных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такие точки зрения высказали «Ленте.ру» опрошенные эксперты, комментируя участившиеся заявления о секретных производствах ракет и беспилотников на Украине.

С середины августа в западных и украинских СМИ появился целый ряд сообщений о секретных производствах крылатых ракет и беспилотников на Украине:

14 августа фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал первое фото украинской крылатой ракеты «Фламинго». Заявленная дальность полета ракеты составляет 3000 километров

21 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал массовое производство «Фламинго». По его словам, массовый выпуск «Фламинго» начнется в конце 2025 — начале 2026 года.

24 августа The Economist выпустило материал об использовании Киевом морских дронов в Черном море. Как отмечает издание, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки украинского Минобороны проводят операции без уведомления Военно-морских сил страны.

24 августа украинский государственный портал «Оружие» («Зброя») показал видео с неназванной крылатой ракетой. По оценкам украинской компании Defence Express, речь идет о новой модификации крылатой ракеты «Нептун» с дальностью поражения до тысячи километров

26 августа телеканал Sky News выпустил материал о секретном производстве беспилотников на Украине и указал на риск проигрыша Киевом гонки вооружений в сфере БПЛА. По словам украинских собеседников телеканала, Запад в настоящий момент делает недостаточно для поддержки Украины в этой сфере.

Почему началась волна публикаций?

Волна публикаций началась на фоне активизации переговоров по урегулированию конфликта на Украине, в частности, перед встречами президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским. Значительная часть материалов вышла в канун отмечающегося 24 августа на Украине Дня независимости.

Как отметил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, подобная кампания является в том числе способом неофициального давления стран Запада на Москву.

Европейские страны все равно будут передавать Украине вооружения, а потом выдавать их за украинские разработки или модернизацию. Или же просто передавать, даже не стесняясь, как это было с ракетами ATACMS и Storm Shadow Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог

Политолог также указал на информацию о передаче Великобританией Украине технологий для производства ракет FP-5. Он подчеркнул, что в настоящий момент развитие украинского ВПК, в том числе финансирование и разработка технологий, возможно прежде всего за счет помощи европейских государств.

Они снабжают Украину до тех пор, пока она будет держаться, теми видами вооружений, которые они считают наиболее эффективными, оптимальными по стоимости и которые они могут себе позволить передать или производить на Украину Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Киев предлагал Вашингтону приобрести украинские БПЛА

19 августа The Financial Times (FT) сообщило о переданном Зеленским Трампу документе о принципах урегулирования на Украине. Киев включил в документ предложение о покупке у Вашингтона оружия на сумму в 100 миллиардов долларов. Взамен Украина предложила США сделку по производству беспилотников украинскими оборонными компаниями на 50 миллиардов долларов.

21 августа Владимир Зеленский раскрыл детали предложенной США сделки по дронам. По его словам, 5-летняя программа начнет работу уже после окончания конфликта с Россией.

10 миллионов БПЛА рассчитывает произвести Киев в рамках сделки с США по приобретению украинских дронов

Однако Богдан Безпалько усомнился в вероятности реализации такой сделки из-за влияния американского ВПК на администрацию Трампа. Он подчеркнул, что Вашингтон склонится в сторону сделки с государствами НАТО по приобретению американского оружия для последующей поставки на Украину. Эксперт также подчеркнул, что предложения Зеленского о приобретении США дронов носили скорее популистский характер.

Это была такая риторическая игра, в которой Зеленский просил продать ему оружие на 100 миллиардов, но продать не за счет американского бюджета, а за счет европейцев Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог

На Западе назвали удары украинских БПЛА повышением ставок

Агентство Reuters отметило резкое увеличение атак украинских беспилотников на объекты нефтегазовой инфраструктуры России. По мнению журналистов, действия Киева являются попыткой повысить ставки в возможных мирных переговорах и оспорить утверждения о проигрыше в конфликте с Москвой.

Дипломатическое урегулирование с участием президентов России и США уже идет, и Киев в текущем раскладе никак не собирается продавать свои позиции задешево Артем Барынкин доцент факультета международных отношений СПбГУ

В свою очередь, Богдан Безпалько указал на желание европейских стран максимально затянуть конфликт на Украине за счет военной поддержки Киева, а также оказывать давление на Москву. По мнению политолога, такая позиция вызвана стремлением Европы подготовить войска и военную промышленность к возможному вооруженному конфликту с Россией.

Стенд Украины на 17-й Международной выставке оборонной промышленности, Стамбул, 24 июля 2025 года Фото: Chris McGrath / Getty Images

Мотивы Киева

Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Артем Барынкин подчеркнул, что действия Киева обусловлены намерениями Дональда Трампа пересмотреть подход к военной помощи Украине. По мнению политолога, возможное сокращение объемов поставок повлияет на способность Киева убеждать международных партнеров в возможности победы над Россией за счет западного оружия

Это великие мастера политического, международного пиара. И если для этого потребуется использовать историю о том, что Киев обладает современными уникальными системами вооружений, которых нет в мире, они будут это делать Артем Барынкин доцент факультета международных отношений СПбГУ

Доцент СПбГУ отметил, что попытки Киева доказать возможность победы над Россией рассчитаны не только на внешнюю аудиторию, но и на граждан Украины. Богдан Безпалько, в свою очередь, указал на стремление украинского руководства поддерживать градус антироссийских настроений в стране.

Артем Барынкин также предположил намерения властей Украины представить собственные ракеты и дальнобойные БПЛА как новое «чудо-оружие». При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины и украинские спецслужбы уже получили опыт современных боевых действий, в том числе и использования беспилотников дальнего действия.