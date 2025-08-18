Киев заявил о начале производства новой крылатой ракеты с дальностью 3000 километров. На что способна «Фламинго»?

Фотограф AP опубликовал снимок украинской крылатой ракеты «Фламинго»

Фотограф агентства Associated Press (AP) Ефрем Лукацкий опубликовал снимок новой украинской крылатой ракеты «Фламинго» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Заявленная дальность полета изделия составляет 3000 километров.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

По словам фотографа, «Фламинго» запустили в серийное производство. Он отметил, что фото сделали несколько дней назад в цехе одной из оборонных компаний Украины. Считается, что ракету производит компания Fire Point. Стоит подчеркнуть, что «Фламинго», которую иногда ошибочно причисляют к баллистическим ракетам, является именно крылатым боеприпасом. Об этом прежде всего говорит внушительных размеров крыло.

Ракету могли построить на базе советского беспилотника

Судя по фото, «Фламинго» получила прямое крыло и четыре стабилизатора. В верхней части фюзеляжа находится большой воздухозаборник. Это делает ракету похожей на советский беспилотник Ту-143 «Рейс». Киев начал расконсервацию советских аппаратов в 2014 году.

Telegram-канал «Война История Оружие» допустил, что «Рейс» могли использовать в качестве отправной точки при проектировании «Фламинго». Советский беспилотник мог нести около 150 килограммов полезной нагрузки. Ту-143 начали разрабатывать в конце 1960-х, а производство аппаратов продолжалось до 1989 года. Практическая дальность действия Ту-143 составляла 180 километров.

Украинская «Фламинго» похожа на британскую ракету FP-5

Также существует версия, что «Фламинго» — это иностранная разработка, которую выдают за украинское изделие. Telegram-канал «Два майора» предположил, что ракету производит компания Milanion Group Ltd, которая зарегистрирована в Великобритании. «Компания выпускает ракету FP-5, которую Украина выдает за свою», — говорится в сообщении.

1000 килограммов полезной нагрузки несет ракета FP-5

Макет крылатой ракеты FP-5 представили на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ). По данным производителя, дальность ракеты составляет 3000 километров, а высота полета — 5 километров. Изделие с размахом крыла 6 метров может нести до тонны полезной нагрузки. Ракета класса «земля — земля» предназначена для поражения целей по заложенным координатам в любое время суток и в сложной помеховой обстановке. Для наведения используется инерциальная система и спутниковый канал с CRPA-антенной, которая способна принимать сигналы спутников, игнорируя помехи.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Фламинго» могли создать при помощи Запада

Западные производители могли принимать участие в создании «Фламинго», допустил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

В принципе, [создать такую ракету они] могли бы при помощи западных стран. Опасность, естественно, она представляет. Более того, руководство Украины не дружит с головой. Они вполне могут попытаться [ее запустить], если ракета есть, конечно, если это не фейк Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

По его словам, если Киев попытается применить «Фламинго», российские спецслужбы смогут вычислить координаты мест базирования ракет для их поражения.

Чем ВС России смогут сбивать «Фламинго»

Судя по имеющейся информации, «Фламинго» — это довольно простое изделие, в котором нет технологий малозаметности или оборудования для отстрела тепловых ловушек, использующегося в российских крылатых ракетах. Расчеты ПВО Вооруженных сил (ВС) России, которые используют современные комплексы «Тор-М2» и «Панцирь-С1», имеют опыт борьбы с более технологичными ракетами, вроде SCALP\Storm Shadow. Поэтому можно допустить, что «Фламинго» не будет сложной целью.

При этом стоит учитывать, что Киев попытается нарастить выпуск ракет, компенсируя посредственные характеристики объемами. Однако регулярные удары по целям в глубине контролируемой Киевом территории могут сильно затруднить этот процесс.

Россия сорвала программу производства украинской баллистической ракеты

Ранее в августе в ФСБ России сообщили, что российские удары сорвали планы по производству украинских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан» с баллистической ракетой. Вооруженные силы России поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины, на которых создавали компоненты «Сапсана».

Удары нанесли по Павлоградскому химическому заводу, Павлоградскому механическому заводу, Шосткинскому заводу «Звезда» и Шосткинскому государственному научно-исследовательскому институту химических продуктов.

Макет «Сапсана», который начали разрабатывать в середине нулевых, впервые продемонстрировали в 2018 году. Считается, что пусковая установка ОТРК может нести две баллистические ракеты с дальностью до 500 километров. Киев планировал использовать ракеты для ударов вглубь России.