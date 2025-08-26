Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:34, 27 августа 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили «комбо-танк» с «дошираком»

В зоне СВО заметили Т-72 с дошираком для защиты от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский танк Т-72, оснащенный самодельными защитными конструкциями нескольких типов, заметили в зоне специальной военной операции (СВО). На фотографию «комбо-танка» обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Машина получила «мангал» для защиты верхней полусферы от дронов и «доширак» из волокон стальных тросов, который прикрывает корму, переднюю часть и бортовые проекции танка. Кустарные защитные конструкции дополняет «еж» из расплетенных тросов. Дрон-камикадзе может преждевременно сработать при столкновении с «мангалом» или застрять в ловушках из тросов.

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025

Также Т-72 получил дополнительные блоки динамической защиты «Контакт» на бортовых экранах и минный трал КМТ-7 с электромагнитной приставкой.

В июле в зоне СВО заметили российский танк, оснащенный сплошным «царь-мангалом». Конструкция, которая прикрывает все проекции машины, позволяет технике выдерживать неоднократные удары дронами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменило ситуацию». Трамп убедил Орбана не сопротивляться вступлению Украины в ЕС

    В России назвали условие для завершения конфликта на Украине до конца 2025 года

    Уехавшему из России Назарову пригрозили уголовным делом

    Власти Подмосковья захотели платить студенткам за рождение детей

    Появились подробности о богатствах генерала Минобороны России

    Украинский журналист оскорбил президента Польши и сравнил его с криминальным авторитетом

    Мужчина украл с завода 50-килограммовый сейф и нашел внутри совсем небольшую сумму

    На Церере нашли необходимые для жизни условия

    На Украине признали продвижение Российской армии в Днепропетровской области

    Россиянка прошлась голой по улице и напугала подростков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости