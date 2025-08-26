В зоне СВО заметили «комбо-танк» с «дошираком»

Российский танк Т-72, оснащенный самодельными защитными конструкциями нескольких типов, заметили в зоне специальной военной операции (СВО). На фотографию «комбо-танка» обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Машина получила «мангал» для защиты верхней полусферы от дронов и «доширак» из волокон стальных тросов, который прикрывает корму, переднюю часть и бортовые проекции танка. Кустарные защитные конструкции дополняет «еж» из расплетенных тросов. Дрон-камикадзе может преждевременно сработать при столкновении с «мангалом» или застрять в ловушках из тросов.

Также Т-72 получил дополнительные блоки динамической защиты «Контакт» на бортовых экранах и минный трал КМТ-7 с электромагнитной приставкой.

В июле в зоне СВО заметили российский танк, оснащенный сплошным «царь-мангалом». Конструкция, которая прикрывает все проекции машины, позволяет технике выдерживать неоднократные удары дронами.