Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:02, 26 августа 2025Ценности

Валя Карнавал опубликовала фото в микрошортах

Российская певица Валя Карнавал опубликовала фото в микрошортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) поделилась серией фото в откровенных образах. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на которую подписаны 7,4 миллиона пользователей.

На одном из кадров 23-летняя исполнительница предстала в черном наряде, который состоял из кроп-топа, трусов-шортов и чулок. Также она позировала в облегающей бежевой футболке и микрошортах с оборками.

Кроме того, знаменитость запечатлели в спортивном топе со шнуровкой на груди и коричневых трусах-шортах в сочетании с черным кожаным ремнем с заклепками.

Ранее в августе Валя Карнавал рассказала об одном неожиданном комплексе из-за внешности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы кадры с места смерти нефтяного бизнесмена за рулем спорткара в Москве

    Россия увеличила продажу угля в убыток

    Известная ведущая случайно обнажилась перед коллегой из-за похмелья после фестиваля сидра

    Рыбаки поймали 365-килограммовую рыбу и получили за нее 57 миллионов рублей

    Россия резко нарастила закупки китайских лекарств

    В Москве заявили о снижении числа преступлений мигрантов

    Российские миллениалы массово полюбили избинг

    Валя Карнавал опубликовала фото в микрошортах

    Стали известны подробности окружения Купянска

    Пользователей Windows атаковала бесконечная реклама

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости