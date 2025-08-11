Ценности
16:29, 11 августа 2025
Ценности

Валя Карнавал рассказала о неожиданном комплексе

Блогерша Валя Карнавал стеснялась родинок на лице в школьные годы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) рассказала об одном неожиданном комплексе во внешности. Об этом она высказалась в комментариях в личном TikTok-аккаунте.

23-летний инфлюэнсер под новым видео призналась, что в школьные годы чувствовала себя неуверенно из-за родинок на лице. По словам знаменитости, в школе из-за стеснения она старалась садиться так, чтобы их никто не заметил. «Вот дурная!» — пошутила Карнавал о себе.

Ранее в августе Валя Карнавал показала откровенные фото с отдыха. На одном из кадров 23-летняя исполнительница позировала в шезлонге в блестящем коричневом топе от бикини. При этом она уложила волосы в объемный низкий пучок, надела серьги-кольца и отказалась от макияжа.

