Валя Карнавал рассказала о неожиданном комплексе

Блогерша Валя Карнавал стеснялась родинок на лице в школьные годы

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) рассказала об одном неожиданном комплексе во внешности. Об этом она высказалась в комментариях в личном TikTok-аккаунте.

23-летний инфлюэнсер под новым видео призналась, что в школьные годы чувствовала себя неуверенно из-за родинок на лице. По словам знаменитости, в школе из-за стеснения она старалась садиться так, чтобы их никто не заметил. «Вот дурная!» — пошутила Карнавал о себе.

Ранее в августе Валя Карнавал показала откровенные фото с отдыха. На одном из кадров 23-летняя исполнительница позировала в шезлонге в блестящем коричневом топе от бикини. При этом она уложила волосы в объемный низкий пучок, надела серьги-кольца и отказалась от макияжа.