Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:26, 26 августа 2025Мир

Венгрия обвинила ЕС в атаке Украины на нефтепровод «Дружба»

Сийярто: Украина не могла атаковать нефтепровод «Дружба» без ведома Брюсселя
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина не могла атаковать нефтепровод «Дружба» без ведома европейских чиновников из Брюсселя. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Очень сложно представить, чтобы этот вопрос не возник между [украинским лидером Владимиром] Зеленским и [председателем Европейской комиссии Урсулой] фон дер Ляйен, а также другими европейскими лидерами», — сказал он.

Сийярто напомнил, что чиновники из Европейского союза (ЕС) постоянно общаются с Зеленским, а потом пишут в социальных сетях, сколько времени они провели, разговаривая с ним. «Я считаю нереалистичным, чтобы этот вопрос не возник между ними», — отметил глава венгерского МИД.

Он добавил, что Еврокомиссия в начале года письменно обещала защищать критическую для энергоснабжения стран ЕС инфраструктуру, однако после атак на «Дружбу» не было сказано ни слова.

Ранее Венгрия пригрозила Украине катастрофическими трудностями после удара по нефтепроводу «Дружба». Сийярто указал, что венгерские власти могли бы остановить поставки электроэнергии на украинскую территорию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Звучали угрозы, шантаж и оскорбления». Мэр Тбилиси рассказал, как Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России

    «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче Кубка России с восемью голами

    На Украине захотели сажать в тюрьму за бегство в Россию

    Уролог дал совет часто встающим в туалет по ночам россиянам

    В Госдуме высказались о введении должности советника по абортам

    Опубликован законопроект о «российской полке» в магазинах

    Жена телеведущего Диброва показала фото в мини-платье с глубоким декольте

    40-килограммового питона поймали на охоте за курицами

    «Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики

    Киркоров рассказал о выборе школы для своих детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости