Венгрия обвинила ЕС в атаке Украины на нефтепровод «Дружба»

Сийярто: Украина не могла атаковать нефтепровод «Дружба» без ведома Брюсселя

Украина не могла атаковать нефтепровод «Дружба» без ведома европейских чиновников из Брюсселя. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Очень сложно представить, чтобы этот вопрос не возник между [украинским лидером Владимиром] Зеленским и [председателем Европейской комиссии Урсулой] фон дер Ляйен, а также другими европейскими лидерами», — сказал он.

Сийярто напомнил, что чиновники из Европейского союза (ЕС) постоянно общаются с Зеленским, а потом пишут в социальных сетях, сколько времени они провели, разговаривая с ним. «Я считаю нереалистичным, чтобы этот вопрос не возник между ними», — отметил глава венгерского МИД.

Он добавил, что Еврокомиссия в начале года письменно обещала защищать критическую для энергоснабжения стран ЕС инфраструктуру, однако после атак на «Дружбу» не было сказано ни слова.

Ранее Венгрия пригрозила Украине катастрофическими трудностями после удара по нефтепроводу «Дружба». Сийярто указал, что венгерские власти могли бы остановить поставки электроэнергии на украинскую территорию.