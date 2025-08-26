Внезапно оказавшихся в России пассажиров рейса из Великобритании разместят в терминале

Оказавшихся в Нижневартовске пассажиров рейса Air China разместят в терминале

Пассажиров рейса авиакомпании Air China, внезапно оказавшихся в России после незапланированной посадки из-за отказа двигателя, планируют разместить в международном терминале аэропорта Нижневартовска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского города Дмитрия Кощенко.

Чиновник отметил, что там летевшие из Великобритании в Китай иностранные путешественники будут ждать резервный борт, который должен прибыть в ближайшее время. По его словам, пассажиры и экипаж сейчас еще находятся на борту, так как решается вопрос о пересечении государственной границы. Кощенко добавил, что ситуация находится на контроле руководства аэропорта и правительства российского региона.

Тем временем официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале, что запасной борт ожидается около 16:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что пассажиров лайнера Air China, севшего в аэропорту Нижневартовска, выпустили из салона. В здании аэровокзала их планируют накормить.