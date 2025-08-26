Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:43, 26 августа 2025Путешествия

Внезапно оказавшихся в России пассажиров рейса из Великобритании выпустили и накормят

Запертых в самолете в Нижневартовске пассажиров рейса Лондон — Пекин выпустили
Алина Черненко

Фото: Алексей Козак / ТАСС

Пассажиров рейса авиакомпании Air China, незапланированно приземлившегося в аэропорту Нижневартовска, выпустили из салона. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Путешественников, летевших из столицы Великобритании Лондона в китайский Пекин и внезапно оказавшихся в России, доставили в здание аэровокзала, где их накормят. Теперь они проведут несколько часов в терминале российской воздушной гавани.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко, как сообщили «Известия», подтвердил, что экипаж и пассажиры находятся в международном терминале аэропорта и будут там ждать резервный борт.

Ранее сообщалось, что лайнер Air China с 250 пассажирами и 15 членами экипажа аварийно сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя. Людей заперли в салоне на несколько часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Обломки украинского БПЛА нашли в Эстонии

    Лишенный звания генерал российской армии Иван Попов раскрыл условия своего участия в СВО

    Привычку сдерживать слезы признали опасной для здоровья

    Визовый центр популярной страны Европы возобновил работу в российском городе

    Мощная песчаная буря обрушилась на США и попала на видео

    В Петербурге начали работать распознающие национальность видеокамеры

    Доктор Мясников призвал россиян не вестись на рекламу одной медицинской услуги

    Поздравившую Вакарчука с наградой от Зеленского Пугачеву оценили фразой «села в лужу»

    Боец СВО попал в окружение и месяц писал прощальные письма семье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости