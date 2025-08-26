Внезапно оказавшихся в России пассажиров рейса из Великобритании выпустили и накормят

Запертых в самолете в Нижневартовске пассажиров рейса Лондон — Пекин выпустили

Пассажиров рейса авиакомпании Air China, незапланированно приземлившегося в аэропорту Нижневартовска, выпустили из салона. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Путешественников, летевших из столицы Великобритании Лондона в китайский Пекин и внезапно оказавшихся в России, доставили в здание аэровокзала, где их накормят. Теперь они проведут несколько часов в терминале российской воздушной гавани.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко, как сообщили «Известия», подтвердил, что экипаж и пассажиры находятся в международном терминале аэропорта и будут там ждать резервный борт.

Ранее сообщалось, что лайнер Air China с 250 пассажирами и 15 членами экипажа аварийно сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя. Людей заперли в салоне на несколько часов.

