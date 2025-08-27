Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:45, 27 августа 2025Бывший СССР

Алиев рассказал о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию

Алиев: Трамп заслуживает выдвижения на Нобелевскую премию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп действительно заслуживает Нобелевской премии мира из-за своих миротворческих инициатив на Южном Кавказе, Ближнем Востоке и в Африке. О выдвижении американского лидера на престижную награду рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«[Трамп] действительно этого заслуживает. Как я уже говорил в своих комментариях в Вашингтоне, за несколько месяцев он совершил чудо в Африке, в Азии, на Южном Кавказе. И это в его характере. Это его натура. Он хочет мира», — рассказал азербайджанский лидер.

Он добавил, что Трампу удалось достичь успеха в роли миротворца благодаря его дипломатическому стилю, который «нетипичен для западного политика».

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан поддерживал территориальную целостность Украины с первых дней конфликта. Он также назвал специальную военную операцию «российским вторжением».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники подлетели к пику Победы, где больше двух недель находится травмированная российская альпинистка. Что они обнаружили?

    Пауков-ос нашли еще в одном российском регионе

    Российские саперы раскрыли ситуацию с разминированием Белгородской области

    Врач предупредил об опасности сухой лапши быстрого приготовления

    Отбывающий срок за взятки российский полицейский попался на другом преступлении

    Twitch оштрафовали на десятки миллионов рублей в России

    Сразу три генерала МВД получили большие сроки за взятки. Их лишили званий, забрали кинжал Третьего рейха и часы Rolex

    Россию предупредили о катаклизмах

    Машков высказался об отмене русской культуры за рубежом

    Стало известно о третьей беременности Курниковой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости