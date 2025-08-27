Алиев рассказал о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию

Алиев: Трамп заслуживает выдвижения на Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп действительно заслуживает Нобелевской премии мира из-за своих миротворческих инициатив на Южном Кавказе, Ближнем Востоке и в Африке. О выдвижении американского лидера на престижную награду рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«[Трамп] действительно этого заслуживает. Как я уже говорил в своих комментариях в Вашингтоне, за несколько месяцев он совершил чудо в Африке, в Азии, на Южном Кавказе. И это в его характере. Это его натура. Он хочет мира», — рассказал азербайджанский лидер.

Он добавил, что Трампу удалось достичь успеха в роли миротворца благодаря его дипломатическому стилю, который «нетипичен для западного политика».

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан поддерживал территориальную целостность Украины с первых дней конфликта. Он также назвал специальную военную операцию «российским вторжением».