Анна Семенович снялась без макияжа

Певица Анна Семенович показала лицо без макияжа на новом фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ann_semenovich

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась без макияжа. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 2,1 миллиона подписчиков.

45-летняя певица показала новое фото, на котором позировала в розовом наряде с узором в виде белых сердец. При этом она уложила волосы в высокий пучок и отказалась от декоративной косметики на лице, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее Семенович в купальнике с глубоким декольте снялась крупным планом.

